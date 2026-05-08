筆者の兄は高校教師。「女優になりたい」と言った生徒に、「いいじゃないか」と賛成しました。周りに反対されてきた彼女にとって、その言葉は特別でした。数年後、その言葉が思いがけない形で実を結んだのです。 突然の夢宣言 私は高校教師をしています。ある日の進路相談で、生徒がぽつりと夢を語りました。 「私、女優になりたいんです」 ちょっと勇気のいる一言だったと思います。私は迷わずこう返しました。「お