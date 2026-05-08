生徒「女優になりたいんです」周囲に反対され続けてきた彼女。担任の『進路指導』で胸が熱くなる結末に

筆者の兄は高校教師。「女優になりたい」と言った生徒に、「いいじゃないか」と賛成しました。周りに反対されてきた彼女にとって、その言葉は特別でした。数年後、その言葉が思いがけない形で実を結んだのです。

突然の夢宣言

私は高校教師をしています。

ある日の進路相談で、生徒がぽつりと夢を語りました。

「私、女優になりたいんです」

ちょっと勇気のいる一言だったと思います。

私は迷わずこう返しました。

「おー！ いいじゃないか。がんばれ！」

予想外の反応

ところが、その生徒はびっくりした顔をしました。

聞けば、中学生の頃からずっと周りの人に夢を反対されてきたとのこと。

「現実的じゃない」「やめておきなさい」

そんな言葉ばかり。

「いいじゃないか！」と言われたのが初めてで、かなり衝撃だったようです。

私はただ「教え子が女優になったら、普通にうれしい！」と思いました。

シンプルすぎる理由でした。

立派な指導でもありません。教育者としてのアドバイスというより、単なる一人のファンとしてのワクワクだったのです。

でも、こういうのって案外大事なのかもしれません。