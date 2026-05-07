舞浜エリア唯一の“全室オーシャンフロントホテル”誕生へ！ 屋外プールやサウナで快適な滞在を提供
全室オーシャンフロントのホテル“GRAND MONday Resort 東京ベイ舞浜”が、7月18日（土）から、千葉・浦安市にオープンする。
【写真】オールシーズン利用可能な屋外プールも！ 新ホテルの詳細
■客室は全140室を用意
今回hotel MONdayグループ35施設目、新ブランド「GRAND MONday Resort」の第1号としてオープンするGRAND MONday Resort 東京ベイ舞浜は、都市の近くにありながら、日常の流れから距離を置き、ゆったりとした時間に身を委ねられるホテル。
舞浜エリアで唯一全室オーシャンフロントの客室は、“VIPオーシャンフロントスイート”や“オーシャンフロントスーペリアツイン”など全140室がそろい、温かみのある自然素材を採用したリゾート感のある空間デザインとなっている。
また、外気温に合わせて水温調整するオールシーズン利用可能な屋外プール“MAIHAMA LAGOON（ラグーンプール）”が登場。加えて、バレルサウナやジェットバス、キッズプール、BBQエリアも備わっており、大人も子どもも楽しめるリゾート体験が提供される。
また、“世界を旅するように食を愉しむ”をコンセプトにした多国籍レストラン「ISLE−Pool Club Restaurant−」も併設。アメリカンスタイルの豪快なグリル料理をはじめ、インドのタンドリーチキンや、トルコのシシカバブといった、世界各国の味わいを多彩にそろえている。
さらに、ライトミールやカクテルが満喫できるVIPラウンジが展開されるほか、スゴイサウナが監修し日本の湯治思想を取り入れた低温設計が特長のサウナや、疲れを癒やす大浴場、無料のシャトルバスなども用意され、快適な滞在を叶えるサービスが充実している。
【写真】オールシーズン利用可能な屋外プールも！ 新ホテルの詳細
■客室は全140室を用意
今回hotel MONdayグループ35施設目、新ブランド「GRAND MONday Resort」の第1号としてオープンするGRAND MONday Resort 東京ベイ舞浜は、都市の近くにありながら、日常の流れから距離を置き、ゆったりとした時間に身を委ねられるホテル。
また、外気温に合わせて水温調整するオールシーズン利用可能な屋外プール“MAIHAMA LAGOON（ラグーンプール）”が登場。加えて、バレルサウナやジェットバス、キッズプール、BBQエリアも備わっており、大人も子どもも楽しめるリゾート体験が提供される。
また、“世界を旅するように食を愉しむ”をコンセプトにした多国籍レストラン「ISLE−Pool Club Restaurant−」も併設。アメリカンスタイルの豪快なグリル料理をはじめ、インドのタンドリーチキンや、トルコのシシカバブといった、世界各国の味わいを多彩にそろえている。
さらに、ライトミールやカクテルが満喫できるVIPラウンジが展開されるほか、スゴイサウナが監修し日本の湯治思想を取り入れた低温設計が特長のサウナや、疲れを癒やす大浴場、無料のシャトルバスなども用意され、快適な滞在を叶えるサービスが充実している。