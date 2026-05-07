ENHYPENが5⽉1⽇〜3⽇、韓国・ソウルのKSPO DOMEにて、⾃⾝4度⽬となるワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’」を開催。2⽇の公演の模様をレポートします。バンドセットを従えた、気迫と⾼揚感あふれる⼀夜(P)&(C) BELIFT LAB Inc.6⼈体制となって初めてのツアー。緊張と責任感が交錯する中で、6⼈の揺るがない結束⼒と覚悟を⾒