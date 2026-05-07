東京ミルクチーズ工場から、成田空港限定の新作スイーツ『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』が2026年5月8日（金）より登場します。濃厚なクリームチーズに芳醇なゴルゴンゾーラ、さらに蜂蜜のやさしい甘さを重ねた贅沢な味わいが魅力。飛行機と滑走路を描いた限定パッケージは、旅の思い出や大切な方へのお土産にもぴったりな一品です♡ 濃厚チーズと蜂蜜