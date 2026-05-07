東京ミルクチーズ工場の成田空港限定タルト♡蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ登場

東京ミルクチーズ工場から、成田空港限定の新作スイーツ『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』が2026年5月8日（金）より登場します。濃厚なクリームチーズに芳醇なゴルゴンゾーラ、さらに蜂蜜のやさしい甘さを重ねた贅沢な味わいが魅力。飛行機と滑走路を描いた限定パッケージは、旅の思い出や大切な方へのお土産にもぴったりな一品です♡

濃厚チーズと蜂蜜の贅沢タルト

『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』は、オーストラリア製クリームチーズ※1を使用したなめらかなチーズケーキに、ゴルゴンゾーラ※2のコク深い旨みをプラスした特別なスイーツ。

そこへ蜂蜜のやさしい甘さを加えることで、塩味と甘みが絶妙に重なり合うリッチな味わいに仕上げています。

チーズケーキとタルトを重ねてじっくり焼き上げているため、しっとりとした口どけとほろりとほどける食感も楽しめます。価格は6個入1,944円（税込）。

パッケージには飛行機と滑走路をイメージしたデザインを採用。成田空港限定らしい特別感があり、旅先での購入はもちろん、帰省や手土産にもおすすめです。

※1チーズ中クリームチーズ81%使用

※2チーズ中ゴルゴンゾーラ8%使用

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定番人気のチーズスイーツも注目

東京ミルクチーズ工場では、定番人気の商品も豊富にラインナップ。

「ソルト＆カマンベールクッキー」は、北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使用したクッキー生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンド。

塩味とチーズのコクが絶妙に調和した人気商品です。9枚入1,296円（税込）、18枚入2,592円（税込）で販売されています。

※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)

さらに、「蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー」は、スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンド。

甘じょっぱい味わいがクセになる一品です。9枚入1,296円（税込）で展開されています。

※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

空港限定スイーツで旅をもっと特別に

成田空港限定で登場する『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』は、旅の高揚感をさらに盛り上げてくれる特別なスイーツ。

濃厚なチーズの旨みと蜂蜜のまろやかな甘さが重なり合う上品な味わいは、自分へのご褒美にもぴったりです♪

空港でしか出会えない限定感のあるパッケージにも注目しながら、旅のお供やギフトにぜひチェックしてみてください。