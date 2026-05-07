2026年の母の日は5月10日（日）。大切なお母さんへ「ありがとう」を伝える特別な日に、モロゾフから華やかなスイーツが登場します。カーネーションをモチーフにした限定ケーキや、いちごの魅力をたっぷり味わえるスイーツなど、心ときめくラインナップが勢ぞろい。見た目の美しさと上品な味わいで、感謝の気持ちをやさしく届けてくれるアイテムをご紹介します♪ 華やかに彩る母の日限定ケ&#