モロゾフ母の日スイーツ特集♡華やかケーキで感謝を届ける

2026年の母の日は5月10日（日）。大切なお母さんへ「ありがとう」を伝える特別な日に、モロゾフから華やかなスイーツが登場します。カーネーションをモチーフにした限定ケーキや、いちごの魅力をたっぷり味わえるスイーツなど、心ときめくラインナップが勢ぞろい。見た目の美しさと上品な味わいで、感謝の気持ちをやさしく届けてくれるアイテムをご紹介します♪

華やかに彩る母の日限定ケーキ

価格：2,160円（税込）[直径約15㎝]

母の日の主役にぴったりなのが「マザーズデー グルノーブル」。

チョコレートスポンジにチョコレートクリームとウォールナッツをサンドし、クリームシャンティで仕上げたケーキを、白・ピンク・赤のチョコレートで包み込んだ一品。

カーネーションをイメージした華やかな見た目が魅力で、特別な日のテーブルを一気に華やかにしてくれます。

取扱期間：5月8日（金）～5月10日（日）

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人気チーズケーキが母の日仕様に

「マザーズデー デンマーククリームチーズケーキ」

価格：1,296円（税込）[直径約17㎝(容器含む)]

モロゾフ定番のチーズケーキも、母の日限定デザインで登場。

ホワイトチョコレートパウダーで描かれたカーネーションが可愛らしく、濃厚でなめらかな味わいが特徴です。

取扱期間：5月8日（金）～5月10日（日）

「マザーズデー マスカルポーネチーズケーキ」



価格：1,296円（税込）[直径約17㎝(容器含む)]

やさしい口どけのマスカルポーネチーズケーキに、ピンクのカーネーションが映える上品なデザイン。どちらも贈り物にぴったりな特別感あふれる仕上がりです。

取扱期間：5月8日（金）～5月10日（日）

いちご好きに贈る贅沢パフェ

「プリンパフェ（ストロベリーショートケーキ）」



価格：540円（税込）

モロゾフ人気のプリンとストロベリーショートケーキの魅力を掛け合わせた贅沢な一品。いちご風味のスポンジにクリームシャンティを重ね、いちごソースやキャラメリゼ、旬のいちごをトッピング。

見た目も味わいも華やかで、気軽なギフトや自分へのご褒美にもおすすめです♡

取扱期間：販売中～5月中旬

甘いひとときに想いを込めて♡

モロゾフの母の日スイーツは、見た目の華やかさと上品な味わいで、感謝の気持ちをしっかり伝えてくれる特別な贈り物です。家族で囲む時間にも、ちょっとしたサプライズにもぴったり。

今年の母の日は、心ときめくスイーツとともに、大切なお母さんへ想いを届けてみてはいかがでしょうか♪