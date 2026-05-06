白髪は暗く染めて隠すのではなく、ハイライトでなじませて目立ちにくくする「白髪ぼかし」が最近のトレンド。人気美容師さんたちのInstagram投稿をのぞいてみると、髪への負担を抑えながら、手入れが楽でオシャレなスタイルがたくさんあるようです。今回は大人世代の魅力を引き立てる、白髪ぼかしヘアをご紹介します。 コントラストが美しいレイヤーミディ ブラウンカラーのレイヤーミディにハイライ