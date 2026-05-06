健康的にしゃれBODYをつくる♡【審良ふたば】が実践している「ヘルシー自炊＆むくみケア術」
憧れの美女たちにも、今に至るまでにはいろんな裏バナシがあったんだとか。今回は、SNSを中心に注目を集めている審良ふたばさんが実践している「ヘルシー自炊＆むくみケア」を教えてもらいました。メイク前のむくみ取りマッサージも丁寧に解説してくれたので、ぜひ真似してみて♡
審良ふたばさん
マシュマロしゃれBODYの持ち主♡
SNSを中心に“海外ガーリー”なメイクやファッションを発信し、注目を集めている審良さん。そんな彼女のヘルシーなのに女のコらしいそのボディのヒミツとは！？
Check! Futaba's Beauty History
大阪で主にSNSの活動をしていた頃。くり返すニキビとニキビあとがなおらない。20才▷上京してモデルキャリアスタート。過度なダイエットも
東京に来て、やせることを決意！塩抜きやグルテンフリーに挑戦してみる。21才▷−8kgに成功するが、謎の不調に悩まされる
ストイックすぎる制限から、夏バテのような症状で撮影後に倒れるのが当たり前に。22才▷健康的なダイエットを研究。食生活を徹底的に見直し
ナチュラルな食事を心がけて今はベストなボディバランスに！
美容だって重要なのはナカミ！食事やマインドから変えるときれいは持続可能
「ストイックすぎるダイエットで、見た目がガリガリになるだけじゃなく顔色が悪くなったり、体調を崩したり、モデル業に影響が出たときこのままじゃダメだと気がつきました。
そこから、自分の体にあうダイエット法はなんなのか、いろいろ試してみることにしたんです。たくさん失敗もしましたが、そこでたどり着いたのが食事内容を見直すこと！
バランスのとれた食事を心がけて、おやつはなるべく素材のままのものを食べています。食べものを変えるだけで、自然とお肌がきれいになったり、体が軽くなったのを実感しました。
短期集中のダイエットをするより、健康的にやせるのが理想のボディへの近道だと思います」
Point ヘルシー自炊で内からトータル美をめざしてます
「自炊は毎日する派！3食きちんとバランスよく食べるようにしていて、基本的にお米の生活です。現場では肌あれしやすいグルテンや揚げ物は避け、腹持ちのいいおにぎりを持参。
撮影の1週間前からは外食の予定を入れず、おうちごはんで体をベストな状態に！」
「基本的にお米、お味噌汁と、魚かお肉をその日の気分で変えています。鶏ひき肉のタコライスは、簡単＆食べごたえもあるのでおすすめ！
お肉は油が少ない鶏料理がメイン。おやつは自然由来の甘いものがマスト！」
Point むくみケアだけで見た目−3kg
「脱むくみには、ミネラルと水分をとるのが重要なことに気づき、今は朝起きたらミネラル塩をなめるくらい積極的にとっています（笑）。
むくみがなくなると、ボディラインもきれいにスッキリするんです。さらに、ボディクリームでリンパマッサージをしてためない体づくりを！」
【a】弱酸性 ボディミルク フローラル 400mL 547円／マツキヨココカラ＆カンパニー
▶︎「ベタつきが残らないのもうれしい」
【b】〈右から〉粟國の塩、雪塩、天然アルカリ温泉水 財宝／以上本人私物
▶︎「ミネラルたっぷりの塩は粒子の大きさが違うので、気分で使い分けています。お水はおばあちゃんのおすすめで、とっても飲みやすいんです」
More! メイク前のむくみ取りマッサージはマスト
撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／菊池葉月 スタイリング／城田望（KIND）
Ray編集部 エディター 佐々木麗