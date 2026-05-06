健康的にしゃれBODYをつくる♡【審良ふたば】が実践している「ヘルシー自炊＆むくみケア術」

憧れの美女たちにも、今に至るまでにはいろんな裏バナシがあったんだとか。今回は、SNSを中心に注目を集めている審良ふたばさんが実践している「ヘルシー自炊＆むくみケア」を教えてもらいました。メイク前のむくみ取りマッサージも丁寧に解説してくれたので、ぜひ真似してみて♡

審良ふたばさん マシュマロしゃれBODYの持ち主♡ SNSを中心に“海外ガーリー”なメイクやファッションを発信し、注目を集めている審良さん。そんな彼女のヘルシーなのに女のコらしいそのボディのヒミツとは！？ ワンピース 9,900円／PELLICULE バングル 5,742円／izumi accessory（soja showroom）サンダル 7,920円／EVOL

Check! Futaba's Beauty History 18才▷高校時代は慢性的なニキビに悩む

大阪で主にSNSの活動をしていた頃。くり返すニキビとニキビあとがなおらない。20才▷上京してモデルキャリアスタート。過度なダイエットも

東京に来て、やせることを決意！塩抜きやグルテンフリーに挑戦してみる。21才▷−8kgに成功するが、謎の不調に悩まされる

ストイックすぎる制限から、夏バテのような症状で撮影後に倒れるのが当たり前に。22才▷健康的なダイエットを研究。食生活を徹底的に見直し

ナチュラルな食事を心がけて今はベストなボディバランスに！ ぽっちゃり＆肌あれ期 海外ガーリーでバズり始めた頃

美容だって重要なのはナカミ！食事やマインドから変えるときれいは持続可能 「ストイックすぎるダイエットで、見た目がガリガリになるだけじゃなく顔色が悪くなったり、体調を崩したり、モデル業に影響が出たときこのままじゃダメだと気がつきました。 そこから、自分の体にあうダイエット法はなんなのか、いろいろ試してみることにしたんです。たくさん失敗もしましたが、そこでたどり着いたのが食事内容を見直すこと！ バランスのとれた食事を心がけて、おやつはなるべく素材のままのものを食べています。食べものを変えるだけで、自然とお肌がきれいになったり、体が軽くなったのを実感しました。 短期集中のダイエットをするより、健康的にやせるのが理想のボディへの近道だと思います」

Point ヘルシー自炊で内からトータル美をめざしてます 「自炊は毎日する派！3食きちんとバランスよく食べるようにしていて、基本的にお米の生活です。現場では肌あれしやすいグルテンや揚げ物は避け、腹持ちのいいおにぎりを持参。 撮影の1週間前からは外食の予定を入れず、おうちごはんで体をベストな状態に！」 「基本的にお米、お味噌汁と、魚かお肉をその日の気分で変えています。鶏ひき肉のタコライスは、簡単＆食べごたえもあるのでおすすめ！ お肉は油が少ない鶏料理がメイン。おやつは自然由来の甘いものがマスト！」 【朝】フルーツと米粉パンケーキ 【夕】SNSでバズってた鶏肉タコライス 【夕】お米と一緒にタンパク質を摂取！ 【間食】無添加のデーツや冷やし焼きいも

Point むくみケアだけで見た目−3kg 「脱むくみには、ミネラルと水分をとるのが重要なことに気づき、今は朝起きたらミネラル塩をなめるくらい積極的にとっています（笑）。 むくみがなくなると、ボディラインもきれいにスッキリするんです。さらに、ボディクリームでリンパマッサージをしてためない体づくりを！」 【a】弱酸性 ボディミルク フローラル 400mL 547円／マツキヨココカラ＆カンパニー

▶︎「ベタつきが残らないのもうれしい」 【b】〈右から〉粟國の塩、雪塩、天然アルカリ温泉水 財宝／以上本人私物

▶︎「ミネラルたっぷりの塩は粒子の大きさが違うので、気分で使い分けています。お水はおばあちゃんのおすすめで、とっても飲みやすいんです」

More! メイク前のむくみ取りマッサージはマスト 血の巡りの土台であるデコルテから流します。乳液などを手にとったら鎖骨下のくぼんでいる部分をやさしく内から外へ流して。 噛んだときにふくらむ筋肉はこわばりやすいから、指でグッと押してやさしく揺らしてほぐしていく。強く押したり、こするのはNG。 鼻すじをスッキリさせたいので、鼻を両人さし指で挟んで縦に軽くマッサージして、小鼻横のくぼみに向かって老廃物を流していく。 小鼻横のツボからほお骨をなぞって、耳下まで老廃物を流して。摩擦が起きないように指の腹全体を使ってふんわりなでるのがコツ！ 指の腹全体を使って、耳後ろからデコルテに向かって老廃物を流したら、最後にもう一度デコルテを内から外へ流して完了です！ 撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／菊池葉月 スタイリング／城田望（KIND）

Ray編集部 エディター 佐々木麗