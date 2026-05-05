※写真は過去の開催風景(名古屋会場以外)。 無料でもらえる！ GW明けのご褒美イベント 毎年、楽しみにしている人も多い「アイスクリームの日」。 その前日に開催される「アイスクリームフェスタ2026」が、5月8日(金)に全国8都市で同日開催。 最大の魅力は、一般社団法人日本アイスクリーム協会が主催によりメーカー各社のアイスクリームが無料で配布されること。 全国合計で約1万