※写真は過去の開催風景(名古屋会場以外)。

無料でもらえる！

GW明けのご褒美イベント

毎年、楽しみにしている人も多い「アイスクリームの日」。

その前日に開催される「アイスクリームフェスタ2026」が、5月8日(金)に全国8都市で同日開催。

最大の魅力は、一般社団法人日本アイスクリーム協会が主催によりメーカー各社のアイスクリームが無料で配布されること。

全国合計で約1万個が用意されており、1日限定開催で、なくなり次第終了とい特別感も人気の理由です。

会場は？？

名古屋会場はアクセス◎な

笹島のグローバルゲートです

今回の名古屋会場は『グローバルゲート』のアトリウム・オープンエアプラザ。名駅エリアからもアクセスしやすく、仕事やショッピングのついでなど色々と立ち寄りやすい好立地です。

開催時間は13:00から。確実に楽しみたい人は早めの来場がお勧めです。

参加企業は？

人気メーカー勢揃い

豪華ラインナップ！

気になる参加企業も非常に豪華。名古屋会場では以下の14社が参加予定です。

・赤城乳業

・井村屋

・江崎グリコ

・オハヨー乳業

・丸永製菓

・クラシエフーズ販売

・ハーゲンダッツジャパン

・明治

・森永製菓

・森永乳業

・ロッテ

・フタバ食品

・協同乳業

・栄屋乳業

(メーカー名順不同)

コンビニやスーパーなどでも見かける人気メーカーばかり。

どのアイスが配布されるかは当日のお楽しみですが、誰もが一度は食べたことのある定番ブランドが並ぶので、満足度の高さは間違いありません！

アイスクリームの日とは？

1964年、当時の東京アイスクリーム協会が、5月9日を「アイスクリームデー」と定め、都内の施設や病院などにアイスクリームを寄贈したほか、ホテルでのイベントを開催したことが始まりです。

以降、5月9日を「アイスクリームの日」として、全国各地で福祉施設への寄贈やプレゼント企画などを実施し、アイスクリームのPR活動を推進しています。

大人女子にも嬉しい、気軽なご褒美時間

ゴールデンウィーク疲れを、

ひんやり甘いアイスでリフレッシュ

特別な準備は必要なく、名古屋駅周辺でちょっと嬉しい寄り道イベント「アイスクリームフェスタ2026」。

気軽に参加できて、直前までどんなアイスがもらえるかわからない、ちょっと特別なワクワク感も。

「アイスクリームの日」の前日に、アイスの美味しさと楽しさを改めて満喫してみては？



イベント名：アイスクリームフェスタ2026名古屋会場

開催場所：グローバルゲート(名古屋市中村区平池町4-60-12)

開催期間：5/8(金)

料金：無料

公式サイト：https://www.icecream.or.jp/