【LAWSON（ローソン）】のスイーツコーナーから、たまごのコクと甘みを存分に味わえる新作が登場！ なめらかなクリームをたっぷりと使った品から、食感の違いを楽しめる焼き菓子まで、多彩な種類が揃っています。今回は、カスタードスイーツ好きの筆者が、実食したうえでぜひおすすめしたいと感じた、ご褒美タイムにぴったりな新作スイーツをご紹介します。 ふんわり生地とコク