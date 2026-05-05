2026年4月24日（金）に発売された雑誌『smart』6月号の付録は、コールマン「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」です。（写真）コンパクトなのにしっかり入るスグレモノ！【Colemanショルダーバッグ】コンパクトなのに、二つ折り財布もメガネやサングラスもしっかり入る、身軽に出かけたい人のためのショルダーバッグ。コールマンの日本創業50周年を祝う特別な記念タグ付きで特別感も！今回は、コールマン「背面メッシ