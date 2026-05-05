【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.200】「ガンチャンと出会って、私は猫好きになりました。命の尊さや健康のありがたみも痛感しましたし、保護猫団体さんへの支援もするようになりました」飼い主さん（@i_love_gan_chan）はそう話し、猫エイズキャリアだった亡き愛猫ガンチャンとの思い出を振り返ります。ガンチャンは元野良猫。2018年11月23日、自宅の玄関前に突然現れ、飼い主さんを慕うようになりまし