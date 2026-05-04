「アニエスベー（agnès b.）」が、展覧会「agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに」を東京・渋谷のPARCO MUSEUM TOKYOで開催する。期間は5月22日から6月8日まで。【画像をもっと見る】同展は、フランス・ルーベの美術館「ラ・ピシーヌ（La Piscine）」で開催された展覧会が起点となっており、渋谷と台南への巡回に伴って再構成。アニエスベーが半世紀に渡って収集してきたグラフィティ作品を公開す