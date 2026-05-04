アニエスベーが渋谷パルコで展覧会を開催　デザイナーが収集したグラフィティを展示

「アニエスベー（agnès b.）」が、展覧会「agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに」を東京・渋谷のPARCO MUSEUM TOKYOで開催する。期間は5月22日から6月8日まで。

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同展は、フランス・ルーベの美術館「ラ・ピシーヌ（La Piscine）」で開催された展覧会が起点となっており、渋谷と台南への巡回に伴って再構成。アニエスベーが半世紀に渡って収集してきたグラフィティ作品を公開する。

会場では、フューチュラ2000（FUTURA 2000）、クレイグ・コステロ（⁠Craig Costello）、鈴木ヒラク、デニス・ホッパー（Dennis Hopper）など20人以上のアーティストの作品のほか、ブランドがアーティストと共に制作したTシャツのアーカイヴや未公開資料なども展示。また、クレイグ・コステロ、パルコ、台南市美術館とのコラボレーションTシャツ（8800円）と展覧会公式図録を販売する。

■agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに

期間：2026年5月22日（金）〜6月8日（月）

会場：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷パルコ 4F）

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1

営業時間：11:00〜21:00 ※最終日は18:00閉場、入場は閉場の30分前まで