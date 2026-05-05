誤解を恐れずに言うならば、10年ほど前までは“元「AKB48」の売れないバラエティタレント”にすぎませんでした。そんな「AKB48」OG勢のなかで“負け組”のイメージがあった野呂佳代さんの躍進が止まりません。近年は売れっ子バイプレイヤーとして引っ張りだこで、「野呂佳代が出るドラマにハズれなし」と言われるほど、出演するドラマがことごとくヒットしたり話題になったりしているのです。◆GP帯ドラマで“実質的なダブル主