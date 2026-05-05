忙しい毎日の中で、仕事帰りにヨガやウォーキングを始めたいと思っても、下着の着替えが面倒で後回しになってしまうことはありませんか？そんな女性の声に寄り添って誕生したのが、MICの新作ブラ「MICノーチェンジ」。日常使いの快適さとアクティブシーンでの安定感を両立し、朝から夜まで着替えず過ごせる新発想の一枚です♡ 着替えストレスをなくす新作ブラ 「MICノーチェンジ」は、仕事・