MIC新作ブラ「ノーチェンジ」登場！着替え不要で快適に動ける新習慣

忙しい毎日の中で、仕事帰りにヨガやウォーキングを始めたいと思っても、下着の着替えが面倒で後回しになってしまうことはありませんか？そんな女性の声に寄り添って誕生したのが、MICの新作ブラ「MICノーチェンジ」。日常使いの快適さとアクティブシーンでの安定感を両立し、朝から夜まで着替えず過ごせる新発想の一枚です♡

着替えストレスをなくす新作ブラ

「MICノーチェンジ」は、仕事・家事・軽い運動までシームレスに対応するノンワイヤーブラ。スポーツブラへ着替える手間をなくし、そのままヨガやピラティス、軽いジョギングまでこなせます。

長時間のデスクワークでも締め付け感が少なく、自然できれいなバストラインをキープ。外出時にはユレ防止パネルがバストの揺れやストラップのズレを軽減し、忙しい日中も安心して過ごせます。

※本商品はヨガやピラティス、軽いジョギングなど日常の軽度な運動向けです。長時間の激しい運動には専用品をご使用ください。

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特許3Dカップで美胸と安定感を両立

創業70年、国内トップクラスのモールドカップ生産実績を誇るMIC。その高い技術力を活かし、累計325万枚の実績を持つ特許取得「3Dカップ」（特許6144457号）を採用しています。

身体のラインにフィットする立体設計により、ノンワイヤーでもしっかりホールド。縦揺れを抑えるAパネル、横揺れを抑えるBパネルがカップ裏に配置され、動いてもズレにくい快適な着け心地を実現しています。

商品モニターからも、「替えなくていいだけで運動をやめる理由が減った」「揺れを抑えるのに苦しくない」と好評の声が届いています。

毎日使いたくなる快適ディテール

機能性だけでなく、日常で使いやすい工夫も満載です。カップ裏には吸汗速乾メッシュを使用し、汗ばむ季節もさらりと快適。

ストラップは伸びが良くやさしい肌触りで、前側アジャスター仕様のため寝転ぶ運動時も痛くなりにくい設計です。

さらに後ろ身はノンホックタイプで、背中の違和感を軽減。型崩れしにくく、くるくる丸めてコンパクトに収納できるため、旅行やジム通いにも便利です。

上品なレースデザインでトップスに響きにくいのも嬉しいポイント♪

まとめ

MICの新作ブラ「MICノーチェンジ」は、着替える手間をなくし、日常とアクティブの境界をスマートにつないでくれる一枚。

ラクな着け心地なのに美しいシルエットを叶え、忙しい女性の毎日に心の余裕まで届けてくれます。仕事も運動も自分らしく楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♡