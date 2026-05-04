世界中の食品がそろう人気ショップ「カルディコーヒーファーム」では、季節ごとに登場するいちごアイテムも大人気。なかでも注目なのが、自宅で手軽に楽しめる「いちごドリンク」です。今回は、おうちカフェ気分が高まる「おすすめいちごドリンク3選」を紹介します。いろいろないちごの楽しみ方ができますよ。もうカフェに行かなくてもいいレベル...●もへじ 牛乳でつくる いちごみるくの素 270ml（732円）牛乳で割るだけで、簡単