ハローキティをはじめ、かわいいサンリオキャラクターと出会えるサンリオピューロランドが、35周年を迎えた。記念イベントやグッズ＆フード、新パレードの見どころなど、多様な楽しみ方をガイド！1990年12月のオープン以来、世代を超えて、多くの人を楽しませてきた「サンリオピューロランド」。現在は35周年記念イベント「Sanrio Puroland 35th Anniversary」の真っ最中で、館内が華やかなスペシャルデコレーション仕様になってい