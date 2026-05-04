35周年！ サンリオピューロランドの見どころをご紹介

ハローキティをはじめ、かわいいサンリオキャラクターと出会えるサンリオピューロランドが、35周年を迎えた。記念イベントやグッズ＆フード、新パレードの見どころなど、多様な楽しみ方をガイド！

1990年12月のオープン以来、世代を超えて、多くの人を楽しませてきた「サンリオピューロランド」。現在は35周年記念イベント「Sanrio Puroland 35th Anniversary」の真っ最中で、館内が華やかなスペシャルデコレーション仕様になっていたり、キュートな期間限定グッズやフードメニューも登場。さらに、10年ぶりの新作となるメインパレードが大きな話題を呼ぶなど、アニバーサリーを記念したワクワク感や楽しみを味わいに多くの人が足を運んでおり、さらなる賑わいを見せている。また、その中には観光客など海外の人たちも多く、サンリオキャラクターがいかに世界中で広く愛され、注目を集めているかということも伝わってくる。

ここでは、今のサンリオピューロランドをとことん楽しむためのさまざまな魅力をお届けします。35周年関連の注目ポイントはもちろん、人気アトラクションや、昨年12月に開始したメインパレード「The Questof Wonders Parade」の魅力も紹介。楽しすぎる盛り上がりに乗り遅れないよう、早速、足を運んでみて。

見どころ1｜周年を楽しむ！

リボンをモチーフにした記念デザインに注目

エントランスの装飾をはじめ、階段やレストランのテーブルなど、いたるところにサンリオピューロランドの35周年を記念したスペシャルデザインが取り入れられているので、館内を歩きながら、隅々までしっかりとチェックしてみよう。ちなみにリボンをモチーフにしたデザインは、“ピューロランドで生まれた笑顔を、キャラクターそれぞれが持つ個性豊かなリボンがもっとたくさんの方へつないでいくことをイメージ”したもの。

こちらでも周年をお祝い！

サンリオキャラクターパークハーモニーランド

サンリオキャラクターに会える屋外型テーマパーク「ハーモニーランド」では、4月24日から35周年を祝した期間限定イベントを開催。記念新コスチューム姿のハローキティなどキャラクターたちとのグリーティングや、特別仕様のナイトショーが楽しめる。

大分県速見郡日出町大字藤原5933 TEL.0977-73-1111 デイパスポートチケット\3,600〜、アフタヌーンパスポートチケット\2,200〜 ほか詳細はHPで。

あの人気キャラクターは30周年！

「POMPOMPURIN30thAnniversary」開催中

30周年を迎えたポムポムプリンの魅力を深掘りするイベントが、サンリオピューロランドで開催中。9つの“〇〇すぎるよ”をテーマにした200点に及ぶ展示や、ポムポムプリンと写真が撮れるフォトスポット、「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」など期間限定フードやグッズの販売もあり。

見どころ2｜アトラクションを楽しむ！

かわいくて幸せな気持ちになれるアトラクションたち

サンリオピューロランドはライドやアミューズメントも充実。「サンリオキャラクターボートライド」は、ハローキティからシナモンフレンズたちにパーティの招待状が届くところから物語が始まる。私たちはボートに乗り、思い思いに準備を進めるサンリオキャラクターの様子を覗き見できる。オールスターたちの登場や多幸感溢れる内容にワクワクすること間違いなし！

見どころ3｜フードフードを楽しむ!!

食べるのがもったいない！35周年メニューも続々

サンリオタウン1階の「キャラクターフードコート」では、定番から35周年期間限定のものまで、キャラクターをモチーフにした食事やスイーツを楽しめる。「35th アニバーサリーケーキ」は、いちごソースを挟んだショートケーキにハローキティのマシュマロをトッピング。「キャラクター弁当」のかわいい容器はお持ち帰り可能で嬉しい。また、アイスドリンクのカップが35周年のスペシャル仕様になっているので注目してみて。※商品の料金は時期により異なります

見どころ4｜映えを楽しむ！

こだわりのフォトスポットで思い出を残そう

「Kiki＆Lalaトゥインクリングスタジオ」「ウィッシュミーメルフォトスポット」など、ユニークでかわいいフォトスポットがたくさん。35周年を記念した全35キャラクターの鏡のフォトスポットや、新作パレード「The Questof Wonders Parade」に登場する“Super Starフロート”をモチーフにしたフォトスポットが登場！いろいろな場所で撮ってみよう。

information

サンリオピューロランド

東京都多摩市落合1-31 TEL.042-339-1111 大人 デイパスポート \3,900〜、アフタヌーンパスポート \2,800〜ほか 詳細はHPで確認を。