メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。眉の形はキレイに描けているのに、引きで見るとなんだか眉だけ浮いていて垢抜けない…。これは、眉の黄金バランスを無視して、眉の形だけにこだわっているのが原因かもしれません。そこで今回は、プロが教える眉の黄金バランスと正しい描き方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら眉の黄金バランスを確認してみよう眉の黄金バランスを確認してみましょう。?眉頭：小鼻の中央の真上?