爽やかで清潔感のある「白パンツ」は、春夏のワードローブに入れておきたい1本。大人らしく着こなすなら、黒のアイテムを合わせたシックなモノトーンコーデがおすすめ。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんをお手本に、大人に似合う最旬スタイルを解説します。今シーズンは白パンツを相棒にして、周りと差がつく着こなしを目指してみて。 コントラストをきかせて大人顔に