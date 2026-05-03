可愛らしい「キャラシール & ミニメモ」を【Can★Do（キャンドゥ）】で発見。集めてコレクションに加えるのはもちろん、ラッピングやメッセージカードとして使うのもおすすめです。眺めるだけで心ときめくビジュアルに注目。今回はほどよい存在感のあるアイテムをご紹介します。 サングラス姿のレア感がたまらない！「フレークシール」 ポップな色味が映えるポチャッコのシール