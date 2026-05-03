米カリフォルニアのディズニーランドで、キャストが思わず“涙寸前”になる瞬間を捉えた動画が拡散し、注目を集めています。 舞台はビッグサンダー・マウンテン付近。ゲストがキャストに手渡したのは、一見するとただの箱でした。しかし、その場で中身を確認した瞬間、キャストの表情は一変。「本気なの？」と戸惑う様子から、次第に笑顔へと変わり、目を潤ませる姿が映し出されています。 中身はまさかの“ディズ