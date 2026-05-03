ディズニーランドで起きた、ゲストからキャストへのある行為に感動広がる

米カリフォルニアのディズニーランドで、キャストが思わず“涙寸前”になる瞬間を捉えた動画が拡散し、注目を集めています。

舞台はビッグサンダー・マウンテン付近。ゲストがキャストに手渡したのは、一見するとただの箱でした。しかし、その場で中身を確認した瞬間、キャストの表情は一変。「本気なの？」と戸惑う様子から、次第に笑顔へと変わり、目を潤ませる姿が映し出されています。

中身はまさかの“ディズニーグッズ”

実際に渡されていたのは、トイ・ストーリーのウッディをモチーフにしたバッグ。現金やチップではなく、しっかり用意された“ギフト”でした。

箱に入れて丁寧に渡されるサプライズに、キャストは驚きながらも、思わず感情があふれたようです。

なぜそこまで感動するのか

ディズニーのキャストは、基本的にゲストから個人的な贈り物を受け取る機会が多くありません。そんな中で、自分のために用意されたプレゼントを突然手渡される--その予想外の出来事が、強い感情の変化を生んだとみられます。

海外ならでは？日本との違いも

海外のディズニーパークでは、こうした小さなギフト文化が見られることもありますが、日本ではルールや運営上の理由から一般的ではありません。

だからこそ、この動画は“いい話”としての温かさと同時に、「日本ではあまり見ない光景」としても関心を集めています。

Photo：Aflo

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