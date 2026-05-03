ヘアセットに時間をかけられない大人世代には、乾かすだけでおしゃれに決まるヘアスタイルがおすすめ。今回ご紹介するのは、ズボラさんでもきちんと見えが叶いそうな「大人レイヤーボブ」。程よく重さを残しつつ、表面にレイヤーカットを入れることで軽やかなヘアスタイルに仕上がります。今回は、「家族に褒められるレイヤーカット」を提案しているヘアスタイリスト@ema_nishibuさんのInstagramから、40・50代