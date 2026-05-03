「忙しい朝」→ 乾かすだけ！【40・50代】ズボラさん必見♡「大人レイヤーボブ」

ヘアセットに時間をかけられない大人世代には、乾かすだけでおしゃれに決まるヘアスタイルがおすすめ。今回ご紹介するのは、ズボラさんでもきちんと見えが叶いそうな「大人レイヤーボブ」。程よく重さを残しつつ、表面にレイヤーカットを入れることで軽やかなヘアスタイルに仕上がります。今回は、「家族に褒められるレイヤーカット」を提案しているヘアスタイリスト@ema_nishibuさんのInstagramから、40・50代に似合う大人レイヤーボブをご紹介します。

クセを活かしたナチュラルなレイヤーボブ

クセを活かしてナチュラルに仕上げたレイヤーボブ。乾かすだけで自然な立体感を出せそうです。@ema_nishibuさんは、「少しクセがあっても、レイヤーボブならクセを生かせます」とコメントしていて、髪のクセやうねりが気になっている大人女性にもおすすめ。

毛先のレイヤーで自然な外ハネに

ぱつっとしたカットラインがおしゃれなレイヤーボブ。ほど良く入れたレイヤーカットによって、毛先が自然な外ハネになるところがポイントです。重く見えがちなぱつっとボブも、レイヤーカットと明るめカラーで仕上げることで、軽やかな印象を楽しめそう。これからの季節にぴったりなヘアスタイルです。

乾かすだけで立体感を演出できる

こちらのレイヤーボブは、ふんわりとした立体的な仕上がり。ぺたんこ髪に悩む大人女性も、自然な立体感を演出できるかもしれません。@ema_nishibuさんは「乾かすだけでふんわりまとまり、軽やかに揺れるスタイルに」とコメント。朝のスタイリングがラクになりそうなところも、忙しい大人女性にとって嬉しいポイントに。

上品さと軽やかさが絶妙なバランス

こちらは、レイヤーカットと黒髪のツヤが映え、絶妙なバランス感のレイヤーボブ。トレンド感と上品さが調和したヘアスタイルで、カジュアル派の人にも、きちんと派の人にもマッチしそうです。どんな場面でもおしゃれでいたい大人女性にぴったりなヘアスタイルと言えるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。