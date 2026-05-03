率直すぎる嫁の言動に苛立ちを募らせていたものの、ある瞬間に気づいた意外な共通点。その発見が、見方や接し方を少しずつ変えていくきっかけになりました──。感情の裏に隠れた本音とは？ 今回は筆者の知人から聞いた気づきのあるエピソードをご紹介します。 はっきりした性格の嫁 嫁は、思ったことをはっきり言うタイプです。 「疲れているので」「今日は家で休みたいから」と、こちらの食事の誘いもバッサリ断り