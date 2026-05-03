ママがあまり育児に参加しないせいか、パパっ子だった娘さん。それなのに「結婚式に行かない」と言われたらショックですよね。花嫁姿を見せたかったはず。でも、そう言われても仕方ない理由があるようで…!?この家族は、一体パパにどんな仕打ちを…？>>【まんが】父をやめる日(ウーマンエキサイト編集部)