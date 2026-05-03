2026年4月20日（月）、株式会社ハートから新作食玩「すらいどきゃん ポムポムプリン ほめてほめられ30th」が発売されました。（写真）【すらいどきゃん ポムポムプリン】4個開封レビュー♪今回は、実際に筆者が4つ購入。何が出たのか、缶のデザインやサイズ感などを詳しくレビューします。「すらいどきゃん ポムポムプリン ほめてほめられ30th」をレビュー商品情報「すらいどきゃん ポムポムプリン ほめてほめられ30th」発売日：20