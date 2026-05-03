ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は日本時間2026年5月1日に新型ロケット「Soyuz-5（ソユーズ5）」の初飛行を実施しました。打ち上げはサブオービタル（準軌道）飛行による試験飛行で、ロスコスモスは第1段・第2段ともに計画通りに動作し、成功したと発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Soyuz-5（試験飛行）・ロケット：Soyuz-5・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月1日3時00分・発