江崎グリコは、「パピコ」の「パピコセーター」や「パピコフィギュア」が当たる巨大パピコガチャイベントを、2026年5月4日から6日までの期間に都内3か所で開催します。当選した人の全身をスキャンして製作する「パピコフィギュア」が当たるかも5月4日から始まる「パピコセーター＆パピコフィギュアが当たる！巨大パピコガチャイベント」では、会場に高さ2.4mの巨大ガチャマシーンを設置。誰でも参加できるイベントで、参加者全員に