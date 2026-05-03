GWの渋谷・秋葉原で「パピコ」もらえる！「パピコセーター」や「パピコフィギュア」が当たる″巨大パピコガチャイベント″開催《5月4日〜6日》

江崎グリコは、「パピコ」の「パピコセーター」や「パピコフィギュア」が当たる巨大パピコガチャイベントを、2026年5月4日から6日までの期間に都内3か所で開催します。

当選した人の全身をスキャンして製作する「パピコフィギュア」が当たるかも

5月4日から始まる「パピコセーター＆パピコフィギュアが当たる！巨大パピコガチャイベント」では、会場に高さ2.4mの巨大ガチャマシーンを設置。誰でも参加できるイベントで、参加者全員に「パピコ」商品1袋（5月4日を除く）がもらえるほか、パピコを持つ手の冷たさを和らげられる「パピコセーター」や、パピコを立てかけたり小物置きとしても使えたりする「パピコフィギュア」が当たります。

参加賞の「パピコ」商品1袋は、＜チョココーヒー＞＜ホワイトサワー＞＜マスカット＆シャルドネ＞のいずれかが当たります。5月4日のみ、会場の都合で参加賞はありません。

「アタリ券」は、3会場3日間で約2000枚。「パピコセーター」8色のうちいずれか1色がもらえます。

「レア券」は3会場3日間で20セットを用意。景品は「パピコフィギュア」と「パピコセーター」です。なお、レア景品の「パピコフィギュア」は、会場に設置した多点カメラで当選した人の全身をスキャンし、その画像データをもとに製作して後日届けられます。

開催日・会場

5月4日：渋谷マークシティ マークイベントスクエア（東京都渋谷区道玄坂1-12-1）

5月5日：ベルサール秋葉原 1階イベントスペース（東京都千代田区外神田3-12-8）

5月6日：渋谷キャスト GARDEN（東京都渋谷区渋谷1-23-21）

いずれの会場も開催時間は11時から18時です。

当日の商品がなくなり次第イベントは終了します。悪天候などの理由により、事前の告知なくイベントを中止する場合があります。

東京バーゲンマニア編集部