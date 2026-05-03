気になるあの人の美容話。今回は、俳優の宮崎優さんです。『グラスハート』の共演者の方々を近くで見ていて、私も頑張ろうってNetflixオリジナルドラマ『グラスハート』のヒロイン・西条朱音役で大ブレイクした宮粼優さん。「もともと美容に疎くて、メイクもリップを塗ったり、まつ毛を上げたりする程度だったんですけど、佐藤健さんをはじめ、『グラスハート』の共演者の方々は美意識が高い方ばかりで。加湿の大切さを教え