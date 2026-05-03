2026年4月下旬ごろから、気温が暖かくなってきました。ファミリーレストランでは、さまざまなひんやりスイーツが用意されています。この記事では、「ガスト」「ココス」「ジョナサン」「ロイヤルホスト」「デニーズ」の5店の"贅沢パフェ"を紹介します。GWに楽しんではいかが。「大好きが詰まったパフェ」ガストガストは5月20日ごろまで、京都・宇治で創業450年の名門「上林春松本店」監修の「宇治抹茶といちご」スイーツを販売して