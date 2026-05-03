【ファミレス初夏の贅沢パフェ】「超美味しかった」！ガスト、ココス、ジョナサン、ロイホ、デニーズを特集

2026年4月下旬ごろから、気温が暖かくなってきました。ファミリーレストランでは、さまざまなひんやりスイーツが用意されています。

この記事では、「ガスト」「ココス」「ジョナサン」「ロイヤルホスト」「デニーズ」の5店の"贅沢パフェ"を紹介します。GWに楽しんではいかが。

「大好きが詰まったパフェ」

ガスト

ガストは5月20日ごろまで、京都・宇治で創業450年の名門「上林春松本店」監修の「宇治抹茶といちご」スイーツを販売しています。

編集部おすすめの「宇治抹茶といちごの和風パフェ」（879円）は、「上林春松本店」の宇治抹茶を、ソース・クリーム・ゼリーのすべてに使用しています。抹茶本来の風味をダイレクトに感じられる仕立てです。さらに、自家製マスカルポーネクリームの濃厚な甘みと、旬のいちごの甘酸っぱさも楽しめます。

Xでは「抹茶ティラミスのような味わいがうまい」「超美味しかった」「甘味あり苦味あり新緑のイメージにピッタリ」と好評です。

なお、一部店舗では、ソフトクリームをバニラアイスで提供しています。

ココス

ココスは5月上旬ごろまで、「クッキー＆クリームフェア」を開催しています（空港店舗を除く）。

編集部おすすめの「クッキー＆クリームパフェ」（1199円）は、しっとりとしたクッキーが入ったクッキー＆クリームアイスや、バニラアイス、クリームサンドココアクッキー、ザクッとした歯ごたえのあるチョコたまボーロ、ラズベリーマカロンをトッピングしたビッグパフェです。

中層にはザクザクとしたココアビスケットチップやなめらかなホイップ、ぷるんとしたチョコプリンを重ねていて、食感の変化が楽しめます。

さらに、別添えの甘酸っぱいカシスソースをかけると、カシスの爽やかな風味がチョコやクリームの甘さを引き立てます。

Xでは「大好きが詰まったパフェ」「チョコとカシスソース合いすぎる」「ボリューム満点！！」と、満足度が高い印象です。

「マンゴーめちゃうま」「いちご不知火うま」

ジョナサン

ジョナサンは6月10日まで、ハーゲンダッツのアイスクリーム「クッキー＆クリーム」を使用したスイーツのフェアを開催しています（モーニング時間帯を除く）。

編集部のおすすめは「ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX（デラックス）」（1759円）。高さ約30cmの中に、クッキー＆クリームアイスやアールグレイゼリー、サクサクパイ、りんごプレザーブなど、様々な食感や味わいを詰め込んだ贅沢パフェです。

Xでは「美味しかった」といった声が散見されます。

ロイヤルホスト

ロイヤルホストは5月中旬ごろまで、旬の国産苺と熊本県産の柑橘「不知火（しらぬい）」を合わせた季節デザートを提供しています。

編集部おすすめの「苺と不知火のブリュレパフェ」（1738円）は、人気のブリュレパフェを春らしくアレンジしたパフェです。

カリッと香ばしくキャラメリゼした濃厚なクレームブリュレに旬の甘ずっぱい苺と不知火、ピーカンナッツ、塩キャラメルアイス、ホイップクリーム、ストロベリーソルベ、バニラアイスクリームを重ねています。

最後の層を不知火とミント＆レモングラス風味ゼリーにすることで、春らしい甘ずっぱさと爽やかさの余韻が残る一品です。

Xでは「てっぺんから底までひたすらずっとめちゃうまだった！」「いちご不知火うま」と好評です。

デニーズ

デニーズは4月8日から期間限定で、タイ産マンゴーを用いたデザートを、初夏のデザートとして提供しています。

使用しているマンゴーは、3月〜5月ごろに成熟期を迎えるタイ産の代表品種「ナンドクマイ」。名前はタイ語で"花のしずく"を意味し、やさしい甘み、とろけるようななめらかな口どけ、芳醇な香りが特長です。

編集部おすすめの「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」（2134円）は、このマンゴーをふんだんに使用したパフェで、みずみずしい果肉を重ねて花が咲くように仕立てています。

また、真っ赤にきらめくハイビスカスベリーゼリーが、見た目と味わいのアクセントに。マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリームや、すっきりとしたレモンチーズクリームが、芳醇なマンゴーの味わいを引き立てます。

Xでは、「マンゴーめちゃうま」「よく熟れていて、トロッとして甘く芳醇な香りがしました」など、マンゴーの美味しさが高く評価されています。

みなさんはどのパフェが気になりましたか？

GWは贅沢パフェを楽しんではいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）