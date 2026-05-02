マッシュスタイルラボが展開する、イタリアの高級ラゲージブランド「ファブリカ ペレッテリエ ミラノ（Fabbrica Pelletterie Milano、FPM）」が、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と5月1日から1年間のオフィシャルトラベルケースプロバイダー契約を締結した。それに伴い、サッカー日本代表オフィシャルライセンスグッズを発売する。5月1日に予約を開始し、6月3日からファフ