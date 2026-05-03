森永乳業は、「リプトン」ブランドから新作「リプトン プリンミルクティー」を2026年5月12日より全国（沖縄除く）で期間限定発売します。 王道プリンを“そのまま飲む”発想 今回登場するのは、昔ながらのプリンの味わいをイメージしたミルクティーです。卵のコクを感じるまろやかな甘さに、ほろ苦いカラメルの風味が重なり、どこか懐かしさを感じる仕上がりになっています。 ベースとなるミルク