終わったことなのに気持ちがすぐに切り替えられず、「ずっと頭から離れない」と感じることはありませんか？でも、一方で気持ちの切り替えが早いもいるでしょう。そういう人は特別にポジティブなのではなく、“動き方”そのものが違います。考える時間を区切っている気持ちの切り替えが早い人は、ずっと考え続けません。例えば「10分だけ考える」と決めて、その時間が終わったら一度区切るのです。一方で、時間を決めずに考え続けて