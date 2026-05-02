気軽に泊まれるスポットも、いろんな種類が揃っています。今年オープンの注目ホテル、中華街にあるサウナ、海を見ながら入れる温泉など、過ごし方に合わせて選択可能。? OMO7横浜 by 星野リゾート／OMO5横浜馬車道 by 星野リゾートレガシーか、絶景か。横浜を感じるホテル馬車道駅から直結の〈OMO5横浜馬車道〉は、46階から横浜のパノラマが楽しめる絶景ホテル。また関内駅前に今春誕生した〈OMO7横浜〉は、歴史ある建物をホテルに