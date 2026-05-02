母の日のギフトに、今年は“記憶に残る美しさ”を添えてみませんか♡ホテルニューオータニ（東京）の「パティスリーSATSUKI」から、赤薔薇をテーマにした華やかなクッキー缶が登場。見た瞬間に心がときめくビジュアルと、繊細な味わいが魅力の特別な一品です。大切なお母さんへ、感謝の気持ちを上品に伝えられるギフトとして注目です♪ 薔薇が咲く華やかなクッキー缶 価格：7,500円