就職を控えた大学生の兄が、母を馬鹿にしたりネットで知り合った人たちの『儲け話』に心酔している…。久しぶりに帰省した兄の変わってしまった姿に、くるみは不安を募らせていきます。FX、仮想通貨、ビジネスの誘い…これまで兄が口にしなかった言葉を夢中で話し始め、そして兄は『人脈に恵まれている』と自信満々。でも、その『人脈』の正体は、本当に信頼できる人たちなのでしょうか…。ネットの深い闇に毒されていく兄、そして