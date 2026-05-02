長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、5月29日（金）〜6月28日（日）の期間、ミッフィーの誕生日を祝うスペシャルイベント「ミッフィーバースデーマンス」を開催する。【写真】シンボルタワーからミッフィーがのぞくデザイン！限定グッズが再登場■限定コラボグルメやグッズを展開今回開催される「ミッフィーバースデーマンス」は、場内全体がミッフィーのお誕生日の雰囲気に包まれる中、ここでしか味わえない限定グルメ＆