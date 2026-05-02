東京ディズニーリゾート(R)のオフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」で、現在「長崎・佐賀グルメフェア」が開催されています。長崎マリオットホテルの総料理長・榮岩（はえいわ）シェフ監修の郷土料理を、ブッフェスタイルで提供。九州の味わいを堪能できる「本格ご当地グルメ」が好評で、開催期間の延長が決定したんですって。ご招待いただいて、実際に味わってきました！【長崎＆佐賀をまとめ食い