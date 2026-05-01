友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は人気のお弁当屋でバイトをしています。ある日いつもいるマネージャーがお休みで、バイトだけでお店をまわすことになりました。お昼にはお店が混雑。主人公は急いでいたので、お客さんに焦げたお弁当を渡し