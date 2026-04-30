春夏に向けて雰囲気をチェンジしたい大人女性に「白髪ぼかしヘア」がぴったりかも。今回ご紹介するのは、ハイライトが得意な@sakosakosakosakoさんが提案する白髪ぼかしヘア。細いハイライトや透明感のあるカラーで白髪を自然に馴染ませることで、大人の髪を美しく導いてくれそうです。これからの季節に似合う軽やかな白髪ぼかしヘアを早速チェックしてみて。 立体感のある軽やかなボブ 細いハイライトによって髪