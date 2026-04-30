丸亀製麺は、2026年5月1日に釜揚げうどんが半額になる「釜揚げうどんの日」を実施します。最大390円お得丸亀製麺では、毎月1日に「釜揚げうどんの日」を実施しています。「釜揚げうどんの日」では、釜揚げうどんが半額で楽しめます。・並...390円→190円・大...580円→290円・得...770円→380円一部店舗では価格が異なる場合があります。なお、東京ドームシティ店、駒澤大学店、東洋大学店、町田パリオ店では実施していません。「